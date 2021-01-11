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11 января 23:16

Андрей Скабелка: Все матчи со «Спартаком» за исключением первого были «от ножа»

«Спартак» в первый раз в текущем сезоне КХЛ обыграл «Локомотив».

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал поражение команды в выездном матче со «Спартаком» (3:4).

- Мы справлялись практически весь матч с агрессивной игрой «Спартака». После третьего гола надо было, наверно, взять тайм-аут, чуть успокоить ребят. Тяжело играть пятый матч подряд. Наши матчи со «Спартаком» были разные и, кроме первого, все «от ножа», - цитирует Скабелку пресс-служба «Спартака».

Добавим, что после этой игры «Локомотив», имея в активе 61 очко, расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», набрав 50 очков, занимает на «Западе» седьмое место.

источник: ХК «Спартак»
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