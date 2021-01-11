Сергей Широков: Тренеры требуют от нас играть жестко, агрессивно, но в тоже время по правилам

Нападающий «Спартака» прокомментировал победу команды в домашнем матче с «Локомотивом» (4:3).

- Мы провели хорошую, целостную игру. В первом периоде пропустили две контратаки, но не опустили руки, дальше продолжали гнуть свою линию. Это привело к удачному результату. Здорово, что нам удалось забить в большинстве, при этом мы совсем не удалялись. Тренеры требуют от нас играть жестко, агрессивно, но в тоже время по правилам, так как все наши соперники хорошо играют в большинстве, - цитирует Широкова пресс-служба «Спартака».

Отметим, что в матче против ярославской команды хоккеисты «Спартака» не заработали ни одной минуты штрафа.

Добавим, что после этой игры «Локомотив», имея в активе 61 очко, расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», набрав 50 очков, занимает на «Западе» седьмое место.