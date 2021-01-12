Крэйг Вудкрофт: Игра с «Металлургом» получилась равной, и счет не отражает происходящего

Главный тренер «Динамо» (Минск) прокомментировал поражение в матче против «Металлурга» (2:4).

- Игра с «Металлургом» получилась равной, и счет не отражает того, что происходило на льду. Наши хоккеисты вышли на игру не совсем готовыми, дали возможность игрокам «Магнитки» чувствовать себя уверенно и позволили контролировать ход матча. В первом периоде из двух наших ошибок «Магнитка» выжала максимум - два гола. У нас тоже были моменты, но, к сожалению, мы не реализовали их. Уверен, что все сложилось бы по-другому: матч прошел бы по другому сценарию... . Однако сложно конкурировать с такой командой, как «Металлург», если нужно догонять, и при этом не использовать свои моменты, - приводит слова Вудкрофта пресс-служба белорусской команды.

Добавим, что после этой игры «Металлург», имея в активе 57 очков, расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», набрав 51 очко, занимает на «Западе» пятое место.