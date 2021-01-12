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12 января 09:10
автор: Артур Гичунцев

«Не опустили руки, гнули свою линию». Широков – о победе «Спартака» над «Локомотивом»

Встреча прошла в Москве.

Форвард «Спартака» Сергей Широков дал комментарий пресс-службе КХЛ после победы над ярославским «Локомотивом» (4:3) в рамках регулярного чемпионата.

«Мы провели хорошую игру, целостную. Все три периода играли здорово. Не опустили руки, гнули свою линию, что привело к удачном результату. Большая часть игры – это неравные составы, здорово, что забили и сами не удалялись. Тренеры требуют от нас играть жестко, агрессивно, но по правилам. Давать шансы в большинстве соперникам непозволительно.

Все прекрасно понимали до Нового года, какое у нас турнирное положение, какие соперники впереди, все готовились, тренировались. Все идет по плану. Тренерский штаб уделяет много внимания физической подготовке. Начало сезона и сборы были скомканы, сейчас получается побеждать и играть в правильный хоккей – это самое главное.

Первую игру мы крупно проиграли «Локомотиву», но мы знали, что мы можем их обыгрывать. Хорошо, что победили и набрали важные очки», – сказал Широков.

После этого матча «Локомотив», у которого 61 очко, расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», набрав 50 очков, занимает на седьмое место.

источник: КХЛ
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