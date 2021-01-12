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12 января 14:40

Голкипер «Автомобилиста» Гросс признан лучшим игроком дня в КХЛ

Российский вратарь помог екатеринбуржцам одержать 23-ю победу в нынешнем сезоне.

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги назвала имя лучшего игрока прошедшего дня. Им стал вратарь «Автомобилиста» Владислав Гросс.

Отметим, что в домашней игре с «Йокеритом» (2:0) 23-летний россиянин оформил шатаут, отразив все 27 ударов по своим воротам. Это первый сухой матч в карьере хоккеиста.

На данный момент «Автомобилист» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка.

источник: КХЛ
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