Голкипер «Автомобилиста» Гросс признан лучшим игроком дня в КХЛ

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги назвала имя лучшего игрока прошедшего дня. Им стал вратарь «Автомобилиста» Владислав Гросс.

Отметим, что в домашней игре с «Йокеритом» (2:0) 23-летний россиянин оформил шатаут, отразив все 27 ударов по своим воротам. Это первый сухой матч в карьере хоккеиста.

На данный момент «Автомобилист» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка.