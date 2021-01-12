Голкипер «Автомобилиста» Гросс признан лучшим игроком дня в КХЛ

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги назвала имя лучшего игрока прошедшего дня. Им стал вратарь «Автомобилиста» Владислав Гросс.
Отметим, что в домашней игре с «Йокеритом» (2:0) 23-летний россиянин оформил шатаут, отразив все 27 ударов по своим воротам. Это первый сухой матч в карьере хоккеиста.
На данный момент «Автомобилист» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка.
Уже в своем 5-м матче в КХЛ вратарь @IHCAvtomobilist Владислав Гросс отыграл на ноль и был признан лучшим игроком дня, получив 49% голосов болельщиков! pic.twitter.com/R7OWHnowGo— КХЛ (@khl) January 12, 2021