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12 января 14:30

Дубль Шарова помог «Амуру» дома обыграть «Куньлунь»

Хабаровчане одержали третью победу кряду в КХЛ.

Хоккеисты «Амура» на своей домашней арене обыграли «Куньлунь» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Александр Шаров, забросивший две шайбы на 12-й и 22-й минутах. Еще один гол забил Дмитрий Лугин (23). Соперник ответил результативным броском Вячеслава Лещенко (54).

«Амур» набрал 38 очков и располагается на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. У пекинцев 27 очков и промежуточная 11-я строчка.

Оба коллектива проведут следующие матчи в гостях – 14 января «Куньлунь» сыграет против «Сибири», а «Амур» три днями позже встретится с «Барысом».

источник: «Советский спорт»
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