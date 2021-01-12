«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Сибирью»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» – «Салават Юлаев» завершился победой гостевой команды со счетом 3:1.

В составе уфимцев голами отметились Шакир Мухамадулин (55-я минута), Джефф Плэтт (59) и Петр Хохряков (59). Соперник ответил голом Виктора Комарова (48).

«Салават» набрал 58 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Новосибирцы с 42 очками идут девятыми.

14 января клуб из Башкортостана сыграет в гостях против «Барыса», а «Сибирь» в тот же день на своей площадке примет «Куньлунь».

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