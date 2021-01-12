ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
12 января 17:45

«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Сибирью»

В последних пяти встречах уфимский клуб одержал четыре победы.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» – «Салават Юлаев» завершился победой гостевой команды со счетом 3:1.

В составе уфимцев голами отметились Шакир Мухамадулин (55-я минута), Джефф Плэтт (59) и Петр Хохряков (59). Соперник ответил голом Виктора Комарова (48).

«Салават» набрал 58 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Новосибирцы с 42 очками идут девятыми.

14 января клуб из Башкортостана сыграет в гостях против «Барыса», а «Сибирь» в тот же день на своей площадке примет «Куньлунь».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
Голы: Комаров (Гуркин, Йокипакка), 47:59 - 1:0. Мухамадуллин (Башкиров, Хохряков), 54:24 - 1:1. Плэтт, 58:29 - 1:2. Хохряков, 58:58 - 1:3 (в пустые ворота).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Представлен новый смартфон на Snapdragon 888 - IQOO 7История создания мотоциклов Harley DavidsonЭбба Андресон стала лучшей в заключительной гонке "Тур де Ски"«Голый клининг» набирает популярностьМостовой: «Не удивлён, что Овчинникова и Онопко убрали из ЦСКА»"Это безумие!" Шведский биатлонист не стал молчать

Футбол. ЦСКА нужен Барбоза. «Вест Хэм» vs «Стокпорт Каунти». Хоккей. «Спартак» vs «Локомотив».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика