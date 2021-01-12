Фетисов озвучил условия для сохранения чемпионата мира по хоккею в Белоруссии

Отметим, что мировое первенство должно пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

– Не знаю, какие международные подоплеки и правила, допустим, по переносу чемпионата. Логично, если страна попадает под одно или несколько прописанных условий, то нужно переносить. Если же все, что происходит в Белоруссии, соответствует критериям проведения турнира, то стране удастся сохранить чемпионат мира, – цитирует Фетисова News.ru.

Ранее сообщалось, что между президентом Белоруссии Александр Лукашенко и главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем состоялась встреча, в ходе которой лидер страны заявил о готовности принять соревнования.