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12 января 18:30
автор: Юрий Нечаев

Депутат Госдумы Лебедев: Москва и Санкт-Петербург хоть завтра готовы принять чемпионат мира

Турнир должен пройти в Минске и Риге.

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал ситуацию с проведением чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Я уверен на 99%, чемпионат будет перенесен. Единственная причина, по которой он может быть отменен, - это ситуация с коронавирусом в мире, если она будет ухудшаться. Если бы выборы прошли после проведения соревнований, сейчас никто даже не заикался бы о переносе. Но подхватили тему, использовали против и сейчас попали в такую обстановку.

Любая страна может принять соревнования, в том числе и Россия. Мы завтра же приняли бы турнир и в Москве, и в Санкт-Петербурге», - цитирует Лебедева News.ru.

Напомним, турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

В августе прошлого года в Белоруссии состоялись выборы президента страны, на которых победу одержал Александр Лукашенко. Сразу после этого в республике начались массовые акции оппозиции, которые разгонялись правоохранительными органами с применением спецсредств.

Ряд стран, а также некоторые руководители IIHF, выражают мнение, что проведение мирового первенства в Минске в сложившихся условиях невозможно.

источник: News.ru
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