Депутат Госдумы Лебедев: Москва и Санкт-Петербург хоть завтра готовы принять чемпионат мира

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал ситуацию с проведением чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Я уверен на 99%, чемпионат будет перенесен. Единственная причина, по которой он может быть отменен, - это ситуация с коронавирусом в мире, если она будет ухудшаться. Если бы выборы прошли после проведения соревнований, сейчас никто даже не заикался бы о переносе. Но подхватили тему, использовали против и сейчас попали в такую обстановку.

Любая страна может принять соревнования, в том числе и Россия. Мы завтра же приняли бы турнир и в Москве, и в Санкт-Петербурге», - цитирует Лебедева News.ru.

Напомним, турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

В августе прошлого года в Белоруссии состоялись выборы президента страны, на которых победу одержал Александр Лукашенко. Сразу после этого в республике начались массовые акции оппозиции, которые разгонялись правоохранительными органами с применением спецсредств.