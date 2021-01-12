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12 января 18:52
автор: Юрий Нечаев

«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс»

Казанцы продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции.

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс» со счетом 4:2.

В составе победителей отличились Кирилл Петров, Найджел Доус, Станислав Галиев и Патрис Кормье. Капитан казанцев Данис Зарипов записал на свой счет голевую передачу и продлил результативную серию до пяти матчей.

У хозяев дубль оформил Кирилл Панюков.

«Ак Барс» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В активе казанского клуба 70 очков после 45 матчей. «Барыс» набрал 49 очков в 42 играх и расположился на восьмой позиции.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) - «Ак Барс» (Казань) - 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Петров (бол., Зарипов, Мерфи), 13:02 - 0:1. Панюков (Фрэттин), 15:04 - 1:1. Панюков (бол., Виделль, Дитц), 21:26 - 2:1. Доус (бол., Викстранд), 22:40 - 2:2. Галиев (Журавлев, Билялов), 23:48 - 2:3. Кормье (Песонен, Петров), 40:35 - 2:4.

Вратари: Карлссон (54:30) - Билялов.

источник: «Советский спорт»
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