В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс» со счетом 4:2.

В составе победителей отличились Кирилл Петров, Найджел Доус, Станислав Галиев и Патрис Кормье. Капитан казанцев Данис Зарипов записал на свой счет голевую передачу и продлил результативную серию до пяти матчей.

У хозяев дубль оформил Кирилл Панюков.

«Ак Барс» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В активе казанского клуба 70 очков после 45 матчей. «Барыс» набрал 49 очков в 42 играх и расположился на восьмой позиции.

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