Томи Ламса: Игроки «Салавата» проявили характер и смогли вытащить игру с «Сибирью»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса оценил победу своей команды над «Сибирью» (3:1) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Мы знали, что нас ждет непростая игра, особенно после тяжелой победы над «Ак Барсом», которая отняла много сил. «Сибирь» всегда хорошо играет дома. В первом периоде действовали неплохо, характер игры поменялся, самое главное, что Тарасов здорово сыграл. Проявили характер и смогли эту игру вытащить, – цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Салават» набрал 58 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. 14 января клуб из Башкортостана сыграет в гостях против «Барыса».