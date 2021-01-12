Николай Заварухин: Мы не заслужили поражение от «Салавата», мы наиграли минимум на одно очко

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором его команда дома уступила «Салавату Юлаеву» (1:3).

– Незаслуженное поражение. Хорошие моменты были, где-то не забили в пустые ворота. Не доиграли в концовке, соперник использовал свои шансы. На одно очко сегодня наиграли, минимум, – цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

Новосибирцы с 42 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. От зоны плей-офф клуб отделяют семь очков.

14 января «Сибирь» сыграет дома против «Куньлуня».