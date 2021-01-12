СКА прервал серию из четырех поражений подряд, обыграв на своем льду «Сочи»

СКА обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

На шайбы Эмиля Галимова, Ярослава Дыбленко и Андрея Кузьменко гости смогли ответить точным броском Сергея Шмелева. Шведский нападающий питерцев Мальте Стремвалл отметился двумя результативными передачами.

В турнирной таблице Западной конференции армейцы занимают второе место, имея в своем активе 62 очка после 46 матчей. «Сочи» расположился на предпоследней, 10-й позиции (30 очков после 46 игр).

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - «Сочи» - 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы: Галимов (Стремвалл), 15:18 - 1:0. Дыбленко (Фантенберг, Стремвалл), 22:35 - 2:0. Кузьменко (бол., Бурдасов, Кемппайнен), 28:45 - 3:0. Шмелев (Петьков, Точицкий), 40:44 - 3:1.

Вратари: Аскаров - Третьяк.