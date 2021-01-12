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12 января 21:46
автор: Юрий Нечаев

Московское «Динамо» с минимальным счетом переиграло «Витязь»

Динамовцы одержали вторую победу подряд.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Москва) - «Витязь» завершился со счетом 2:1.

У бело-голубых отличились Иван Игумнов и Дмитрий Яшкин. Две результативные передачи в активе защитника Егора Зайцева. В составе подольского клуба шайбу на свой счет записал Павел Воробей.

«Динамо» набрало 58 очков в 45 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» расположился на девятой позиции. В активе подольского клуба 45 очков после 44 игр.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) - «Витязь» (Подольск) - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Игумнов (бол., Миронов, Е.А. Зайцев), 8:25 - 1:0. Воробей (бол., Моисеев), 46:10 - 1:1. Яшкин (Шипачев, Е.А. Зайцев), 54:09 - 2:1.
Вратари: Бочаров - Ежов (58:39).

источник: «Советский спорт»
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