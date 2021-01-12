ЦСКА разгромил рижское «Динамо», Андронов оформил дубль

ЦСКА разгромил рижское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 7:1.

В составе армейцев дубль оформил Сергей Андронов, по разу отличились Максим Шалунов, Джон Гилмор, Никита Коростелев, Иван Телегин и Даниил Чайка. У хозяев шайбу на свой счет записал Евгений Грачев.

Соперники располагаются на противоположных полюсах турнирной таблицы Западной конференции. ЦСКА уверенно лидирует, набрав 69 очков в 44 матчах. Динамовцы занимают последнее, 11-е место (21 очко в 43 играх).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) - ЦСКА (Москва) - 1:7 (0:3, 0:2, 1:2)