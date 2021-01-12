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12 января 22:36
автор: Юрий Нечаев

ЦСКА разгромил рижское «Динамо», Андронов оформил дубль

Армейцы одержали третью победу подряд.

ЦСКА разгромил рижское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 7:1.

В составе армейцев дубль оформил Сергей Андронов, по разу отличились Максим Шалунов, Джон Гилмор, Никита Коростелев, Иван Телегин и Даниил Чайка. У хозяев шайбу на свой счет записал Евгений Грачев.

Соперники располагаются на противоположных полюсах турнирной таблицы Западной конференции. ЦСКА уверенно лидирует, набрав 69 очков в 44 матчах. Динамовцы занимают последнее, 11-е место (21 очко в 43 играх).

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) - ЦСКА (Москва) - 1:7 (0:3, 0:2, 1:2)

Голы: Шалунов (Коростелев, Окулов), 4:16 - 0:1. Андронов (Дальбек, Телегин), 8:04 - 0:2. Гилмор (бол., Сошников), 13:46 - 0:3. Коростелев (Окулов, Шалунов), 24:12 - 0:4. Андронов (Гилмор, Юртайкин), 25:54 - 0:5. Телегин (Чмыхов), 41:56 - 0:6. Чайка (Окулов), 54:37 - 0:7. Грачев (Лайпон, Мамчицс), 58:00 - 1:7.

Вратари: Налимов (Витолс, 13:46, Налимов, 25:54) - Шарыченков.

источник: «Советский спорт»
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