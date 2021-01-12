Барри Троц: Сорокин постоянно работает над собой, старается стать лучше и смотрит вперед

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц поделился впечатлениями от работы с российским вратарем Ильей Сорокиным.

«Варламов будет стартовым. Не могу пока сказать, когда Сорокин впервые выйдет на лед. Мне нужно, чтобы наш вратарь поймал ритм. Будем оценивать ситуацию после каждой отдельной игры.

Сорокин уже хорошо говорит по-английски. У него прекрасный характер, всегда улыбка на лице. Он постоянно работает над собой, старается стать лучше и смотрит вперед», — цитирует Троца Newsday.

Напомним, «Айлендерс» задрафтовали Сорокина в 2014 году под 78-м номером. Прошлый сезон 25-летний голкипер провел в ЦСКА. В регулярном чемпионате КХЛ он провел 40 матчей, отражая 93,5% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,50.