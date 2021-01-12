Квартальнов - после победы над «Барысом»: Хорошая игра, хороший счет

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Барысом» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Хорошая игра, хороший счет. Довольны, что прошел цикл их четырех матчей за семь дней. У нас было немного размазанное большинство, могли побольше забить. Может, усталость накопилось. Сейчас немного отдохнем и продолжим гонку. Насчет травмированных пока не могу сказать. Тихонов еще не катался в общей группе», - цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

Напомним, «Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс» со счетом 4:2. В составе победителей отличились Кирилл Петров, Найджел Доус, Станислав Галиев и Патрис Кормье.

Казанцы продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В активе »Ак Барса» 70 очков после 45 матчей. «Барыс» набрал 49 очков в 42 играх и расположился на восьмой позиции.