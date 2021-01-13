Валерий Брагин: Победа над «Сочи» важна в плане психологии

Главный тренер СКА Валерий Брагин отметил важность победы над «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ (3:1).
«Важная победа в плане психологии. Была череда поражений. Качество игры местами было хорошее, но самое главное - это выигрыш», - цитирует Брагина пресс-служба КХЛ.
Напомним, СКА обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1. На шайбы Эмиля Галимова, Ярослава Дыбленко и Андрея Кузьменко гости смогли ответить точным броском Сергея Шмелева.
В турнирной таблице Западной конференции армейцы занимают второе место, имея в своем активе 62 очка после 46 матчей. «Сочи» расположился на предпоследней, 10-й позиции (30 очков после 46 игр).
источник: КХЛ