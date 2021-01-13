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13 января 00:33
автор: Юрий Нечаев

Никитин - после разгрома рижского «Динамо»: Молодежь ЦСКА получила хороший, позитивный урок

Армейцы одержали третью победу подряд.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от крупной победы над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня забили в нужное время. Обе команды двигались хорошо, наша молодежь получила много игрового времени, для нее это хороший, позитивный урок», - приводит слова наставника армейцев пресс-служба КХЛ.

Напомним, ЦСКА разгромил рижское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 7:1.

Соперники располагаются на противоположных полюсах турнирной таблицы Западной конференции. ЦСКА уверенно лидирует, набрав 69 очков в 44 матчах. Динамовцы занимают последнее, 11-е место (21 очко в 43 играх).

источник: КХЛ
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