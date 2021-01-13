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13 января 09:50
автор: Артур Гичунцев

Бобровский пропустит первый матч «Флориды» в новом сезоне НХЛ

Он состоится 18 января.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский не сыграет на старте нового сезона регулярного чемпионата НХЛ.

Как сообщил журналист Дэвид Дворк со ссылкой на главного тренера «пантер» Джоэля Кенневилля, российский вратарь, пропустивший подготовку к новой компании, пока не готов на сто процентов.

«Бобу еще предстоит выйти на лед для тренировок, и он остается в списке неготовых к игре», – сообщил журналист в соцсети.

Добавим, что в первом матче нового сезона НХЛ «Флорида» сыграет против «Чикаго». Встреча состоится 18 января.

источник: «Советский спорт»
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