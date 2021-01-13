Шумаков не поможет «Автомобилисту» до конца сезона КХЛ из-за травмы

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда «Автомобилиста» Сергея Шумакова, рассказал о том, что его подопечный выбыл из строя до конца сезона.

Напомним, что 28-летний хоккеист пропустил последние четыре игры екатеринбуржцев из-за повреждения во время одной из тренировок.

– Все нормально, Сергея уже прооперировали. Конкретную травму может озвучивать только клуб. Травму он получил на тренировке. Сергей пропустит остаток сезона, – цитирует агента Sport24.

Текущий сезон КХЛ Шумаков начинал в составе «Авангарда». 9 декабря он покинул состав омичей.

На данный момент «Автомобилист» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка.