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13 января 19:19

«Торпедо» в гостях оказался сильнее «Авангарда»

Нижегородцы одержали вторую победу кряду в КХЛ.

Хоккеисты «Торпедо» обыграли «Авангард» (5:3) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы забросили пять разных хоккеистов – Джордан Шварц (15-я минута), Крис Терри (33), Энди Миле (45), Антон Шенфельд (52) и Дамир Жафяров (59). Соперник ответил голами Оливера Каски (6), Рида Буше (32) и Алексея Береглазова (47).

Нижегородский клуб набрал 54 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 62 очками остался на второй строчке.

15 января оба коллектива проведут гостевые встречи – «Торпедо» встретится с московским «Динамо», а омская команда сыграет против лидера Востока – «Ак Барса».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Голы: Каски (Найт, Толчинский), 05:26 - 1:0 (бол). Шварц (Шенфельд), 14:58 - 1:1 (мен). Буше (Ковальчук, Зернов), 31:03 - 2:1. Терри (Шварц), 32:17 - 2:2. Миле (Терри, Жафяров), 44:12 - 2:3 (бол). Береглазов (Костин, Чудинов), 46:23 - 3:3. Шенфельд, 51:51 - 3:4 (мен). Жафяров, 58:50 - 3:5 (в пустые ворота).

Вратари: Грубец – Кочетков

источник: «Советский спорт»
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