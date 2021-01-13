«Торпедо» в гостях оказался сильнее «Авангарда»

Хоккеисты «Торпедо» обыграли «Авангард» (5:3) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы забросили пять разных хоккеистов – Джордан Шварц (15-я минута), Крис Терри (33), Энди Миле (45), Антон Шенфельд (52) и Дамир Жафяров (59). Соперник ответил голами Оливера Каски (6), Рида Буше (32) и Алексея Береглазова (47).

Нижегородский клуб набрал 54 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 62 очками остался на второй строчке.

15 января оба коллектива проведут гостевые встречи – «Торпедо» встретится с московским «Динамо», а омская команда сыграет против лидера Востока – «Ак Барса».

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