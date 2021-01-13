Боб Хартли: Если будем играть как сегодня, то никогда не достигнем победы

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо» с результатом 3:5.

«Не могу сказать, что сегодня мы здорово отыграли, – цитирует пресс-конференцию Хартли официальный сайт КХЛ. – Местами мы перемудрили, и в результате потерпели поражение. Если будем играть как сегодня, то никогда не достигнем победы. Мы просто дарили противнику шайбы, и потерпели заслуженное поражение.

Я знаю, на что способен Ковальчук, и что он может принести в команду. Он будет показывать себя всё лучше и лучше. Чем больше он будет играть, тем больше будет понимать нашу систему, и действовать эффективнее. Мне нравится сейчас то, что я вижу – не только на льду, но и вне его. Он отличный лидер для команды».

В данный момент «Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 62 очка в 45 матчах.