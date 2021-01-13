«Нефтехимик» дома обыграл «Йокерит» по итогам овертайма

В регулярном чемпионате КХЛ «Нефтехимик» на своей площадке обыграл «Йокерит» с результатом 3:2.

Уже к девятой минуте нижнекамская команда выигрывала 2:0. На 41-й секунде встречи счет открыл Йонас Энлунд, реализовав большинство, а затем отличился Брэндон Макмиллан.

Далее гости из Финляндии отыгрались. Еще в первом периоде (на 13-й минуте) шайбу забросил Брайан О’Нилл, а на 29-й автором гола в большинстве стал Вели-Мати Савинайнен.

В итоге соперникам не хватило основного времени для определения победителя, а за 18 секунд до завершения овертайма победу хозяевам принес гол Рафаэля Бикмуллина.

«Нефтехимик», набрав 28 очков в 45 играх, поднялся в Восточной конференции с последнего 12-го на предпоследнее 11-е место. Нижнекамская команда обошла «Куньлунь Ред Стар».