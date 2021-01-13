«Спартак» дома проиграл «Автомобилисту», не забросив ни одной шайбы

В регулярном чемпионата КХЛ «Спартак» на своей площадке уступил «Автомобилисту» с результатом 0:1.

Гости единственный гол в матче организовали на 13-й минуте, когда Вячеслав Литовченко отличился в меньшинстве.

Чешский вратарь екатеринбургской команды Якуб Коварж в седьмой раз по ходу нынешнего сезона отыграл «на ноль», отразив 27 бросков хоккеистов красно-белых.

«Спартак» занимает седьмое место в Западной конференции, имея 50 очков после 46 встреч.

«Автомобилист» идет пятым на «Востоке», набрав 55 очков в 45 играх.