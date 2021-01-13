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13 января 21:36
автор: Виктор Шарафудинов

«Спартак» дома проиграл «Автомобилисту», не забросив ни одной шайбы

Ранее команда Олега Знарка одержала три победы подряд.

В регулярном чемпионата КХЛ «Спартак» на своей площадке уступил «Автомобилисту» с результатом 0:1.

Гости единственный гол в матче организовали на 13-й минуте, когда Вячеслав Литовченко отличился в меньшинстве.

Чешский вратарь екатеринбургской команды Якуб Коварж в седьмой раз по ходу нынешнего сезона отыграл «на ноль», отразив 27 бросков хоккеистов красно-белых.

«Спартак» занимает седьмое место в Западной конференции, имея 50 очков после 46 встреч.

«Автомобилист» идет пятым на «Востоке», набрав 55 очков в 45 играх.

15 января состоятся матчи «Динамо» (Минск) – «Автомобилист» и «Спартак» – «Йокерит».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Литовченко, 12:13 (в меньшинстве) – 0:1.

Вратари: Гудачек – Коварж.

источник: «Советский спорт»
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