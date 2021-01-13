Защитник «Колорадо» Джонсон заразился коронавирусом

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар сообщали, что защитник его команды Эрик Джонсон сдал положительный тест на COVID-19.

«Во время тренировочного лагеря нам пришлось говорить, что он не готов играть, – цитирует Беднара The Denver Post. – Сегодня можно назвать вещи своими именами: у него COVID. Тест дал положительный результат. Он почти вылечился. Если все пойдет так, как мы прогнозируем, он сможет вернуться к работе в субботу».

В минувшем сезоне 32-летний Джонсон набрал 16 очков (3+13) в 59 матчах регулярного чемпионата.