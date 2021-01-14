«Монреаль» проиграл «Торонто», несмотря на результативную передачу Романова (видео)

Урезанная регулярка, миллиард убытков и возвращение на «Матч ТВ». Какой будет НХЛ-2021

Несмотря на все волнения, злоключения и возгласы пессимистов о невозможности играть в хоккей из-за пандемии, НХЛ все-таки начинает новый чемпионат.