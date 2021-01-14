«Монреаль» проиграл «Торонто», несмотря на результативную передачу Романова (видео)

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Нефтехимик 3 Йокерит 2
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Спартак 0 Автомобилист 1
Кубок Италии окончен Наполи 3 Эмполи 2
Еврокубок окончен Виртус Болонья 90 Цедевита Олимпия 76
Англия - Премьер-лига окончен Манчестер Сити 1 Брайтон энд Хоув Альбион 0
Еврокубок окончен Андорра 66 УНИКС 73
Еврокубок окончен Партизан 71 Доломити Энергия 43
Еврокубок окончен Нантер 65 Монако 93
Еврокубок окончен Уникаха 86 Ховентуд 95
Кубок Италии окончен Ювентус 3 Дженоа 2
Суперкубок Испании окончен Реал Сосьедад 1 Барселона 1
Еврокубок окончен Гран Канария 100 Морнар 102
Англия - Премьер-лига окончен Тоттенхэм Хотспур 1 Фулхэм 1
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Филадельфия Флайерз 6 Питтсбург Пингвинз 3
НБА - регулярный чемпионат окончен Детройт Пистонс 101 Милуоки Бакс 110
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Торонто Мэйпл Лифс 5 Монреаль Канадиенс 4
НБА - регулярный чемпионат окончен Шарлотт Хорнетс 93 Даллас Маверикс 104
Бразилия - Серия А окончен Коринтианс 5 Флуминенсе 0
НБА - регулярный чемпионат окончен Нью-Йорк Никс 109 Бруклин Нетс 116
НБА - регулярный чемпионат окончен Миннесота Тимбервулвз 107 Мемфис Гриззлиз 118
НБА - регулярный чемпионат окончен Оклахома-Сити Тандер 99 Лос-Анджелес Лейкерс 128
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Тампа-Бэй Лайтнинг 5 Чикаго Блэкхоукс 1
НБА - регулярный чемпионат 3-я четверть, 25' Сакраменто Кингз 68 Портленд Трэйл Блэйзерс 65 1.95 1.85
НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Эдмонтон Ойлерз 1 Ванкувер Кэнакс 1 2.36 4 2.65 2.24 3.5 2.95
НБА - регулярный чемпионат перерыв Лос-Анджелес Клипперс 61 Нью-Орлеан Пеликанс 43 1.08 8.1
НХЛ - регулярный чемпионат перерыв Колорадо Эвеланш 1 Сент-Луис Блюз 2 3 4.1 2.02
КХЛ - регулярный чемпионат 15:30 Сибирь 0 Куньлунь Ред Стар 0 1.51 5.4 4.8
КХЛ - регулярный чемпионат 16:30 Барыс 0 Салават Юлаев 0 2.7 4.1 2.27
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Трактор 0 Витязь 0 1.69 4.7 4
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Локомотив 0 ЦСКА 0 2.8 4.2 2.2
14 января 06:33
автор: Юрий Нечаев

«Монреаль» проиграл «Торонто», несмотря на результативную передачу Романова (видео)

Встреча прошла в Торонто.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» в овертайме обыграл «Монреаль» со счетом 5:4 ОТ.

В составе победителей 3 (2+1) очка набрал Вильям Нюландер.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов, проводивший дебютную игру в НХЛ, отметился результативной передачей.

Форварды »Торонто» Александр Барабанов и Илья Михеев очков не набрали.

16 января «Мэйпл Лифс» сыграют с «Оттавой», а днем позже «Монреаль» встретится с «Эдмонтоном».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Торонто» - «Монреаль» - 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Сузуки (бол., Друэн, Питри), 12:49 - 0:1. Нюландер (Холл, Таварес), 15:56 - 1:1. Андерсон (Друэн, Питри), 19:36 - 1:2. Татар (бол., Романов, Уэбер), 27:20 - 1:3. Нюландер (бол., Спецца, Хаймэн), 38:00 - 2:3. Таварес (бол., Марнер, Андерсен), 39:21 - 3:3. Андерсон, 41:03 - 3:4. Веси (Нюландер), 50:33 - 4:4. Райлли (Таварес, Мэттьюс), 63:24 - 5:4.

Вратари: Андерсен - Прайс.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Hyundai показала тизер электрокроссовера Ioniq 5Джованни Энрико стал лучшим в классе квадроциклов на девятом этапе "Дакара"Представлен новый смартфон на Snapdragon 888 - IQOO 7«Голый клининг» набирает популярностьФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсетиТарасова не смолчала о коттеджах Косторной и Трусовой
Железняков и Плющенко наговорили на дисквалификацию. «На грани фола»#2
"Плеймейкер" представляет недельный обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков представителей российского спорта. Выпуск второй.
Овечкин не забьет 50 голов, а «Вашингтон» будет лучшим. Осторожный прогноз на НХЛ-2021
За несколько часов до старта регулярного чемпионата НХЛ "Плеймейкер" поинтересовался ожиданиями букмекеров от захватывающего заокеанского сезона.
Урезанная регулярка, миллиард убытков и возвращение на «Матч ТВ». Какой будет НХЛ-2021
Несмотря на все волнения, злоключения и возгласы пессимистов о невозможности играть в хоккей из-за пандемии, НХЛ все-таки начинает новый чемпионат.
«Тампа» без Куча, Ови в «доме престарелых», Хлебушек готов к штурму. Чего ждать в НХЛ-2021
«Плеймейкер» выделяет основные интриги стартующего сезона Национальной хоккейной лиги.
Четыре интриги Овечкина: погоня за Гретцки, «Ришар», контракт и второй Кубок Стэнли
В ночь с 13 на 14 января за океаном стартует очередной сезон НХЛ.
В «Динамо» новый гендир. Человек из «Зенита», уход которого может затронуть Аршавина
Московское «Динамо» объявило о перестановках в высшем руководстве клуба.
Бетон Хуммельса и изящество Месси. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
Почему «Локомотив» оставляет Николича до лета, но не возвращает Семина
Новое руководство «Локомотива», как сообщает источник, даст возможность доработать до конца сезона главному тренеру Марко Николичу.
«Делай так, как лучше для хоккея». О чем могли договориться Лукашенко и Фазель
Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель наконец-то добрался до Минска, чтобы обсудить лично с Александром Лукашенко вопрос проведения чемпиона мира 2021 года.
Рамос в снегу, текучка «Спартака» и запутавшийся Орлов. «Телега едет»#2
"Плеймейкер" представляет обзор самых интересных публикаций в Telegram за минувшую неделю. Выпуск второй.

Футбол. «Манчестер Юнайтед» vs «Бернли». «Атлетико» vs «Севилья». Хоккей. ЦСКА vs «Динамо» Рига.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика