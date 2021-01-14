«Монреаль» проиграл «Торонто», несмотря на результативную передачу Романова (видео)

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» в овертайме обыграл «Монреаль» со счетом 5:4 ОТ.
В составе победителей 3 (2+1) очка набрал Вильям Нюландер.
Российский защитник «Монреаля» Александр Романов, проводивший дебютную игру в НХЛ, отметился результативной передачей.
Форварды »Торонто» Александр Барабанов и Илья Михеев очков не набрали.
16 января «Мэйпл Лифс» сыграют с «Оттавой», а днем позже «Монреаль» встретится с «Эдмонтоном».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» - «Монреаль» - 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)
Голы: Сузуки (бол., Друэн, Питри), 12:49 - 0:1. Нюландер (Холл, Таварес), 15:56 - 1:1. Андерсон (Друэн, Питри), 19:36 - 1:2. Татар (бол., Романов, Уэбер), 27:20 - 1:3. Нюландер (бол., Спецца, Хаймэн), 38:00 - 2:3. Таварес (бол., Марнер, Андерсен), 39:21 - 3:3. Андерсон, 41:03 - 3:4. Веси (Нюландер), 50:33 - 4:4. Райлли (Таварес, Мэттьюс), 63:24 - 5:4.
Вратари: Андерсен - Прайс.