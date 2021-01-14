Сергей Бобровский: Мне нужно еще несколько тренировок, и я буду готов

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Еврокубок окончен Андорра 66 УНИКС 73
Еврокубок окончен Партизан 71 Доломити Энергия 43
Еврокубок окончен Уникаха 86 Ховентуд 95
Еврокубок окончен Нантер 65 Монако 93
Кубок Италии окончен Ювентус 3 Дженоа 2
Еврокубок окончен Гран Канария 100 Морнар 102
Суперкубок Испании окончен Реал Сосьедад 1 Барселона 1
Англия - Премьер-лига окончен Тоттенхэм Хотспур 1 Фулхэм 1
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Филадельфия Флайерз 6 Питтсбург Пингвинз 3
НБА - регулярный чемпионат окончен Шарлотт Хорнетс 93 Даллас Маверикс 104
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Торонто Мэйпл Лифс 5 Монреаль Канадиенс 4
НБА - регулярный чемпионат окончен Детройт Пистонс 101 Милуоки Бакс 110
Бразилия - Серия А окончен Коринтианс 5 Флуминенсе 0
НБА - регулярный чемпионат окончен Нью-Йорк Никс 109 Бруклин Нетс 116
НБА - регулярный чемпионат окончен Миннесота Тимбервулвз 107 Мемфис Гриззлиз 118
НБА - регулярный чемпионат окончен Оклахома-Сити Тандер 99 Лос-Анджелес Лейкерс 128
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Тампа-Бэй Лайтнинг 5 Чикаго Блэкхоукс 1
НБА - регулярный чемпионат окончен Сакраменто Кингз 126 Портленд Трэйл Блэйзерс 132
НБА - регулярный чемпионат окончен Лос-Анджелес Клипперс 111 Нью-Орлеан Пеликанс 106
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Эдмонтон Ойлерз 3 Ванкувер Кэнакс 5 2.33 4 2.65
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Колорадо Эвеланш 1 Сент-Луис Блюз 4
КХЛ - регулярный чемпионат 15:30 Сибирь 0 Куньлунь Ред Стар 0 1.51 5.4 4.8
КХЛ - регулярный чемпионат 16:30 Барыс 0 Салават Юлаев 0 2.7 4.1 2.27
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Трактор 0 Витязь 0 1.69 4.7 4
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Локомотив 0 ЦСКА 0 2.8 4.2 2.2
Кубок Италии 19:30 Сассуоло 0 СПАЛ 0
Германия - Бундеслига 21:00 Лёвен Брауншвейг 0 Миттельдойчер 0
14 января 09:21
автор: Юрий Нечаев

Сергей Бобровский: Мне нужно еще несколько тренировок, и я буду готов

В НХЛ стартовал новый сезон.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский поделился ожиданиями от нового сезона и рассказал о своем состоянии.

«В межсезонье к нам присоединилось много новых ребят. Ребята хорошие, талантливые, мастеровитые. Но все будет зависеть от того, как мы будем играть, как будем работать. Наша задача - выигрывать матчи, попасть в плей-офф, и мы будем работать над этим. Сезон будет короче, будет своего рода спринт. И наша задача готовиться к каждой игре и стараться взять два очка в каждом матче. За счет побед будет строиться коллектив, атмосфера в раздевалке. И именно эта атмосфера в итоге приносит успех. Здорово вернуться к ребятам и начать работать, увидеть шайбу и быть рядом с моими товарищами по команде. Я чувствовал себя хорошо. Мне просто нужно еще несколько тренировок, и я буду готов окончательно. Для меня сегодня было важно почувствовать ворота, лед и экипировку на своем теле, увидеть шайбу. Была отличная тренировка», - цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

Напомним, в регулярном чемпионате прошлого сезона россиянин провел 50 матчей, отражая 90% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 3,23.

Новый сезон «Флорида» начнет 15 января матчем против «Далласа».

источник: NHL (НХЛ)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
TikTok обновляет настройки безопасности для несовершеннолетних пользователей"Авангард", дважды ведя в счёте, проиграл "Торпедо""Детройт" выставил российского нападающего на драфт отказовФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети«Голый клининг» набирает популярность"Это безумие!" Шведский биатлонист не стал молчать
Дебютант Романов затмил Малкина, Сергачев и Барбашев тоже набрали по очку. НХЛ-2021 стартовала (видео)
В первый день регулярного сезона НХЛ-2021 россияне не забивали, но отметились в протоколах матчей полезными действиями.
Железняков и Плющенко наговорили на дисквалификацию. «На грани фола»#2
"Плеймейкер" представляет недельный обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков представителей российского спорта. Выпуск второй.
Овечкин не забьет 50 голов, а «Вашингтон» будет лучшим. Осторожный прогноз на НХЛ-2021
За несколько часов до старта регулярного чемпионата НХЛ "Плеймейкер" поинтересовался ожиданиями букмекеров от захватывающего заокеанского сезона.
Урезанная регулярка, миллиард убытков и возвращение на «Матч ТВ». Какой будет НХЛ-2021
Несмотря на все волнения, злоключения и возгласы пессимистов о невозможности играть в хоккей из-за пандемии, НХЛ все-таки начинает новый чемпионат.
«Тампа» без Куча, Ови в «доме престарелых», Хлебушек готов к штурму. Чего ждать в НХЛ-2021
«Плеймейкер» выделяет основные интриги стартующего сезона Национальной хоккейной лиги.
Четыре интриги Овечкина: погоня за Гретцки, «Ришар», контракт и второй Кубок Стэнли
В ночь с 13 на 14 января за океаном стартует очередной сезон НХЛ.
В «Динамо» новый гендир. Человек из «Зенита», уход которого может затронуть Аршавина
Московское «Динамо» объявило о перестановках в высшем руководстве клуба.
Бетон Хуммельса и изящество Месси. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
Почему «Локомотив» оставляет Николича до лета, но не возвращает Семина
Новое руководство «Локомотива», как сообщает источник, даст возможность доработать до конца сезона главному тренеру Марко Николичу.
«Делай так, как лучше для хоккея». О чем могли договориться Лукашенко и Фазель
Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель наконец-то добрался до Минска, чтобы обсудить лично с Александром Лукашенко вопрос проведения чемпиона мира 2021 года.

Футбол. «Манчестер Юнайтед» vs «Бернли». «Атлетико» vs «Севилья». Хоккей. ЦСКА vs «Динамо» Рига.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика