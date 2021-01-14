Сергей Бобровский: Мне нужно еще несколько тренировок, и я буду готов

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский поделился ожиданиями от нового сезона и рассказал о своем состоянии.

«В межсезонье к нам присоединилось много новых ребят. Ребята хорошие, талантливые, мастеровитые. Но все будет зависеть от того, как мы будем играть, как будем работать. Наша задача - выигрывать матчи, попасть в плей-офф, и мы будем работать над этим. Сезон будет короче, будет своего рода спринт. И наша задача готовиться к каждой игре и стараться взять два очка в каждом матче. За счет побед будет строиться коллектив, атмосфера в раздевалке. И именно эта атмосфера в итоге приносит успех. Здорово вернуться к ребятам и начать работать, увидеть шайбу и быть рядом с моими товарищами по команде. Я чувствовал себя хорошо. Мне просто нужно еще несколько тренировок, и я буду готов окончательно. Для меня сегодня было важно почувствовать ворота, лед и экипировку на своем теле, увидеть шайбу. Была отличная тренировка», - цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

Напомним, в регулярном чемпионате прошлого сезона россиянин провел 50 матчей, отражая 90% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 3,23.

Новый сезон «Флорида» начнет 15 января матчем против «Далласа».