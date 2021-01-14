«Сент-Луис» обыграл «Колорадо», Барбашев набрал одно очко (видео)

«Сент-Луис» уверенно обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

В составе «блюзменов» дубль оформил Оскар Сундквист, по разу отличились Джордан Кайру и Кайл Клиффорд. Российский нападающий Иван Барбашев набрал одно очко за результативную передачу.

У «Колорадо» гол на счету Андре Бураковски. Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин провел на льду более восьми минут, но результативными действиями не отметился.

16 января команды вновь сыграют между собой.

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