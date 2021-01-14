Нападающий «Монреаля» Татар: Романов - однозначно хороший хоккеист

Нападающий «Монреаля» Томаш Татар поделился мнением о российском защитнике Александре Романове, дебютировавшем в НХЛ.

«Он очень здорово борется, хорошо разыгрывает шайбу в нашей второй бригаде большинства. Этот парень - однозначно хороший хоккеист», - цитирует Татара пресс-служба НХЛ.

Напомним, сегодня «Монреаль» в овертайме уступил «Торонто» со счетом 4:5 ОТ. 21-летний Романов, проводивший дебютную игру в НХЛ, провел на льду более 22 минут и отметился результативной передачей.