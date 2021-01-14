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14 января 13:30
автор: Юрий Нечаев

Игорь Ларионов: На данный момент результат МЧМ закономерен, но говорить про тенденцию я бы не стал

Турнир прошел в канадском Эдмонтоне.

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов оценил итоги чемпионата мира в Эдмонтоне.

«Я бы не сказал, что результат турнира закономерен. Конечно, можно по-разному повернуть итоги. На прошлом чемпионате американцы выбыли в четвертьфинале, то есть уехали раньше всех. Уровень этого турнира очень высок, цена ошибки велика. На данный момент я думаю, что результат закономерен, но говорить про тенденцию я бы не стал», - сказал Ларионов в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, российская сборная на молодежном чемпионате мира заняла четвертое место. В полуфинале турнира россияне уступили Канаде 0:5, а в матче за третье место - Финляндии 1:4.

Чемпионами мира стали американцы, обыгравшие в финале канадцев 2:0.

источник: Россия-24
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