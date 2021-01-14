«Сибирь» дома проиграла «Куньлуню»

В регулярном чемпионате КХЛ «Сибирь» на своей площадке уступила «Куньлунь Ред Стар» с результатом 1:3 (0:2, 0:1, 1:0).

На 12-й минуте счет открыл российский нападающий китайского клуба Вячеслав Лещенко, а на 17-й Райан Спроул реализовал большинство. Третью шайбу гостей в ворота Харри Сяттери забросил Итан Верек. После этого главный тренер «Сибири» Николай Заварухин заменил финского вратаря на Антона Красоткина.

На 53-й минуте новосибирская команда отыграла одну шайбу, когда Олег Ли реализовал большинство.

«Куньлунь», прервав проигрышную серию из четырех матчей, в таблице Восточной конференции поднялся с последнего 12-го места на предпоследнее 11-е. Китайский клуб, набрав 29 очков в 44 матчах, обошел «Нефтехимик».

«Сибирь», выиграв лишь одну из пяти последних встреч, занимает на «Востоке» девятое место. У новосибирцев 42 очка после 46 игр.