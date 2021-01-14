«Барыс» на своем льду уступил «Салавату Юлаеву»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» переиграли «Барыс» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.
В составе российского клуба заброшенными шайбами отметились Филип Ларсен (14-я минута), Сакари Маннинен (33), Джефф Плэтт (37), Александр Алексеев (42), Маркус Гранлунд (48) и Петр Хохряков (59), у казахстанской команды отличились Кирилл Панюков (23), Якоб Лилья (29) и Никита Михайлис (30).
После этой игры «Салават Юлаев» набрал 60 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Барыс» с 49 очками занимает на «Востоке» восьмое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» – «Салават Юлаев» – 3:6 (0:1, 3:2, 0:3)