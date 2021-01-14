Богдан Киселевич: Когда после тренировки мечтали упасть в кровать, Романов звал играть в баскетбол

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич – об адаптации 21-летнего Александра Романова к выступлениям в НХЛ.

- Отправьте его в ад - и он не просто выживет, он скоро выйдет оттуда с улыбкой. Это такой человек, который оказывается победителем в любой ситуации. Его энергия кажется неиссякаемой. Когда мы после тренировки мечтали упасть в кровать или хотя бы выпить чашечку кофе, он звал нас играть в баскетбол. Он никогда не устает, - приводит слова Киселевич официальный сайт НХЛ со ссылкой на Sportsnet.

Добавим, что в дебютном матче за «Монреаль» Романов провел на льду 21 минуту 48 секунд. Больше в «Монреале» только у капитана «Канадиенс» Ши Уэбера – 24:35 и Джефф Питри – 23:10.