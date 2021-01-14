Алексей Ковалев: Против «Сибири» грамотно сыграли тактически

Главный тренер «Куньлуня» прокомментировал победу команды над «Сибирью» (3:1).

- Было важно зацепиться, чтобы не проиграть все матчи серии. Ожидали, что силы будут на исходе в концовке, но грамотно сыграли тактически. Был важный разговор о том, что надо было взять у «Сибири» то, что она забрала у нас дома. В Мытищах мы развалились в самом начале, не поверили в себя. Сделали выводы, чтобы этого не повторялось. Сегодня ребята молодцы, сыграли полные 60 минут, - цитирует Ковалева официальный сайт КХЛ.

Добавим, что «Куньлунь» набрал 29 очков в 44 встречах сезона и ушел с последнего места в турнирной таблице Восточной конференции.