Томи Ламса: Очень медленно начали матч, к сожалению, «Барыс» нас переигрывал

Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу команды в гостевом матче с «Барысом» (6:3).

- Сегодня для нас была очень хорошая, командная победа. Мы очень медленно начали матч, к сожалению, соперник нас переигрывал. Возможно, сказался маленький лед, потому что пришлось привыкать. Затем мы уже лучше в игру вошли и, думаю, мы начали играть так, как я хотел, после нашего второго гола. У нас стала получаться наша игра, мы стали эффективно свои атаки использовать и лучше свои шансы реализовывали. Также отмечу отличную игру голкипера сегодня, - приводит слова специалиста пресс-служба уфимского клуба.

Добавим, что после этой игры «Салават Юлаев» набрал 60 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Барыс» с 49 очками занимает на «Востоке» восьмое место.