Юрий Михайлис: Если хотим положительного результата, надо играть дисциплинированно и терпеть

- Понравилось мне, как сыграли первый период. Успевали накрывать соперника. Во втором периоде реализовали два большинства, пять на три и пять на четыре. Потом у нас дисциплина начала разваливаться. Нельзя против таких команд, как, впрочем, и против любого соперника так играть. Если мы хотим положительного результата, надо играть дисциплинированно и терпеть, - передает слова Михайлиса пресс-служба казахстанской команды.

Добавим, что после этой игры «Салават Юлаев» набрал 60 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Барыс» с 49 очками занимает на «Востоке» восьмое место.