Игорь Никитин: Во встрече с «Локомотивом» пропустили необязательные голы

– Необязательные голы пропустили. Потом тяжело было взламывать организованную оборону соперника. «Локомотив» играл в свою игру, мы, естественно, готовились. Там есть мастера, которые могут исполнить. Хоккей из этого состоит – кто забивает и не пропускает, тот и выигрывает, – приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

Добавим, что ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, имея 69 очков после 45 встреч. «Локомотив», имея в активе 63 очка после 45 игр, находится на третьем месте.