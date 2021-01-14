Максим Мамин: С «Локомотивом» нужно было не придумывать хитрые передачи, а набрасывать на ворота

– Я не скажу, что прям ужасно играли. Соперник наказал за какие-то ошибки. И без голов, понятное дело, не выиграть игру. Когда у тебя ноль голов, ясно, что ты, видимо, был не нацелен на ворота. Наверное, нужно было где-то попроще сыграть, не придумывать хитрые передачи, а набрасывать на ворота, – цитирует Мамина пресс-служба ЦСКА.

Добавим, что ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, имея 69 очков после 45 встреч. «Локомотив», имея в активе 63 очка после 45 игр, находится на третьем месте.