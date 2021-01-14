Андрей Скабелка: На матч с ЦСКА вышли с предельной концентрацией

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал победу команды в матче против ЦСКА (3:0).

- Хорошая реакция команды на предыдущую игру, которую мы упустили в концовке. Ребята с пониманием отнеслись ко всем моментам, на сегодняшний матч вышли с предельной концентрацией. Учли ошибки прошлого матча. Хорошая командная победа, - приводит слова Скабелки пресс-служба ярославской команды.

Добавим, что ЦСКА после этой встречи продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, имея 69 очков после 45 встреч. «Локомотив», имея в активе 63 очка после 45 игр, находится на третьем месте.