Алексис Лафренье: Просто хочу совершенствоваться каждый день

Первый номер драфта НХЛ 2020 года Алексис Лафренье поделился ожиданиями от предстоящего сезона, который станет для 19-летнего форварда дебютным в НХЛ.

- Я просто хочу совершенствоваться каждый день и становиться лучше как хоккеист. У меня нет никаких ожиданий. Хочу показывать лучший хоккей, в который могу играть, и быть лучше, чем был вчера. Это всегда то, над чем я пытаюсь работать, - цитирует Лафренье официальный сайт НХЛ.

Напомним, что ранее Лафреньер выступал за «Римуски Осеаник» в главной юниорской хоккейной лиге Квебека. В минувшем сезоне форвард набрал 112 очков (35+77) в 52 матчах регулярного чемпионата. В январе 2020 года нападающий помог сборной Канады выиграть молодежный чемпионат мира.

Отметим, что в ночь с четверга на пятницу «Рейнджерс» сыграют против «Айлендерс». Встреча пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» и начнется в 3:00 по московскому времени.