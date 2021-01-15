Александр Овечкин: Сколько бы я ни забил, с этим ничего нельзя сделать - если забью 10, значит 10

Нападающий «Вашингтона» - о повышении в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ.

- Сколько бы голов я ни забил, с этим ничего нельзя сделать. Если забью 10, значит 10. Если 20, значит 20. Но я просто буду стараться на максимум и надеяться, что регулярный сезон состоится, - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в списке лучших снайперов НХЛ Овечкин на два гола отстает от Майка Гартнера (708, седьмое место ), на 11 от Фила Эспозито (717, шестое), на 25 от Марселя Дионна (731, пятое) и на 35 от Бретта Халла (741, четвертое). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894).