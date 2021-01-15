Анвар Гатиятулин: В матче с «Витязем» очень помогла поддержка болельщиков

Главный тренер «Трактора» прокомментировал победу команды в матче с «Витязем» (2:1).

- Непростой матч после пяти поражений. Рады, что прервали эту серию. Играли очень осторожно, где-то была видна скованность, много неточных передач. Тем не менее, сыграли по заданию, ребята молодцы. Самоотдача была на уровне. И, конечно, поддержка болельщиков нам очень помогла, - приводит слова Гатиятулин пресс-служба «Трактора».

Добавим, что после этой встречи «Трактор» набрал 53 очка и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь», имея в активе 45 очков, занимает на «Западе» девятое место.