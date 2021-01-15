Атте Охтамаа: Хотелось прервать серию неудач в матчах с ЦСКА

- Мы сыграли хороший матч, мы здорово играли в обороне все 60 минут. Конечно, если брать все 60 минут, то они были одними из лучших в этом сезоне. Это та игра, которую мы ищем и которой должны придерживаться. Мы играли уже с ЦСКА в этом сезоне и дважды проиграли, хотелось прервать эту серию неудач. Нужно перенести уверенность и этот хоккей на следующие матчи, - приводит слова защитника пресс-служба КХЛ.

Добавим, что ЦСКА после этой встречи продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, имея 69 очков после 45 встреч. «Локомотив», набрав 63 очка после 45 игр, находится на третьем месте.