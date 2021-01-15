«Айлендерс» в гостях уверенно победил «Рейнджерс», Варламов оформил шатаут

Одним из главных героев встречи стал форвард «островитян» Андерс Ли, оформивший дубль на 4-й и 35-й минутах. По шайбе забросили Брок Нельсон (3) и Мэтью Барзал (14). Российский вратарь Семен Варламов отразил все 24 броска по своим воротам.

В составе «Рейнджерс» голкипер Игорь Шестеркин оформил 29 сейвов из 33 возможных. Форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич провели на льду 18 и 19 минут соответственно – у Панарина показатель полезности «-1», у Бучневича – «0».

Отметим, что следующая встреча между командами состоится 17 января.