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15 января 06:50

Шайба Свечникова помогла «Каролине» одержать гостевую победу над «Детройтом»

Россиянин забил гол в концовке третьего периода.

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» – «Каролина Харрикейнз» завершился победой гостей со счетом 3:0.

В составе «Харрикейнз» по одной шайбе забросили Нино Нидеррайтер (4-я минута), Райан Дзингел (58) и Андрей Свечников (59).

Отметим, что 20-летний россиянин забил гол в пустые ворота после того, как хозяева убрали голкипера. Форвард провел на льду 17 минут 35 секунд и завершил игру с показателем полезности «+1».

17 января команды проведут между собой еще одну игру.

источник: «Советский спорт»
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