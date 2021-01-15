Варламов признан первой звездой матча против «Рейнджерс»

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0).

Отметим, что в сегодняшней игре 32-летний россиянин отстоял «на ноль», отразив все 24 броска по своим воротам.

Второй звездой стал партнер Варламова по команде форвард Андерс Ли, оформивший дубль. Третьей звездой признан еще один игрок «Айлендерс» Мэтью Барзал, на счету которого одна заброшенная шайба.

Следующая встреча в НХЛ «островитяне» проведут снова с «Рейнджерс». Матч запланирован на 17 января.