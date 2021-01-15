Семен Варламов: В «Айлендерс» собралась отличная команда

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов поделился эмоциями после уверенной победы над «Рейнджерс» (4:0) в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Я всегда уверен в нашей команде. У нас собралась отличная группа ребят, великолепная команда. Каждый раз, когда я играю, то знаю, что у нас есть шанс победить. Потому что я знаю, с кем играю. Каждый раз, когда я выхожу на лед, парни дают мне шанс на победу.

Да, мы провели реально хороший матч. Выдали отличный старт, забили парочку быстрых голов, сразу задали тон встрече. Всегда играть легче, когда ты открываешь счет. Ну и вообще я счастлив, потому что мы показали классный хоккей», - цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

Напомним, в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ нового сезона «Айлендерс» разгромили «Рейнджерс» со счетом 4:0. Варламов отразил все 24 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

17 января команды вновь сыграют между собой.