Овечкин установил очередное достижение в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором очередного достижения в НХЛ.

В стартовом матче нового сезона «Кэпиталз» обыграли «Баффало» со счетом 6:4. В этой игре Овечкин дважды ассистировал партнерам. Для Александра этот матч стал 363-м в заокеанской карьере с двумя и более набранными очками.

Как сообщает «РБ-Спорт», по этому показателю россиянин догнал Матса Сундина и делит вместе со шведом четвертое место среди европейских игроков.

Лидером списка является чех Яромир Ягр (540 матчей), следом за которым расположились финны Яри Курри (385) и Теему Селянне (382).