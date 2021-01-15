Главный тренер «Миннесоты»: Я не сомневался, выпуская Капризова на лед

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвансон поделился впечатлениями от игры российского нападающего Кирилла Капризова в дебютном матче в НХЛ.

«В нападении к нему никаких вопросов быть не может. Но и в защите он отрабатывал очень хорошо. Иногда тренеры опасаются выпускать новичков на лед. Но когда речь заходит о таком игроке, то все сомнения отпадают», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

Напомним, в матче против «Лос-Анджелеса» (4:3 ОТ) 23-летний форвард забросил победную шайбу и сделал две результативные передачи. Он стал первым игроком в истории «Уайлд», набравшим три очка в своем дебютном матче в НХЛ.